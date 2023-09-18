Певица Наташа Королева забрала сына и молча улетела без Тарзана в США

Певица Наташа Королева покинула Россию вместе с сыном Архипом. Причем она не посчитала нужным рассказать об этом поклонникам. Местонахождение артистки с наследником раскрылось благодаря появлению нового фото в Сети. Так стало известно, что исполнительница сейчас в США.

Снимок, на котором Королева позировала вместе с сыном и мамой в Майами, выложила ее приятельница. При этом там не был замечен муж вокалистки Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан. Вероятно, Наташа решила отправиться к родительнице со встречным визитом и посмотреть, как она теперь живет за границей. Однако почему она это не афишировала, остается загадкой.

Напомним, что раскол в семье исполнительницы произошел после событий февраля прошлого года. Ходили слухи, что Тарзан на фоне политических разногласий сильно разругался с тещей, и они совсем перестали общаться. Однако спустя несколько месяцев Людмила Порывай все же прилетела в Россию ради дня рождения дочери, и тогда стало известно, что наладить отношения с зятем ей все-таки удалось. Сейчас Королева и ее родные предпочитают больше не комментировать конфликты, происходящие между ними.

К слову, не так давно Глушко тоже предпочел оставить жену и отправиться за границу в одиночестве. Он посетил Африку в поисках вдохновения для своего творчества.