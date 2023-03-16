«Если бы он остался здесь»: Мария Погребняк назвала главную ошибку обнищавшего Дани Милохина

Уже несколько месяцев Даня Милохин находится в США и пытается как-то наладить свою жизнь после скандала с Первым каналом. В конце прошлого года блогер подставил руководство «Ледникового периода» и фигуристку Евгению Медведеву и ушел из проекта, отправившись развлекаться в Дубай к друзьям. Причиной такого решения стало то, что он больше не захотел делать то, что не приносит ему удовольствие.

На тот момент молодой артист даже не осознавал, какими проблемами для него обернется эта поездка. Вернувшись в Россию, он обнаружил, что находится в «черном списке» телеканалов, да и поклонники не поддержали его, заявив, что он поступил крайне безответственно. После этого Милохин вновь собрал вещи и улетел в США, где находится до сих пор. Правда, дела его совсем не складываются. Недавно он признался, что практически остался без денег, а заработать он не может, так как ему не поступают больше предложения от рекламодателей. Чтобы сохранить оставшиеся на банковских счетах средства, он стал просить помощи у друзей. По информации СМИ, сейчас Даню приютил у себя рэпер Моргенштерн* (Признан иноагентом на территории РФ).

Большинство звезд отечественного шоу-бизнеса даже после новостей о его бедственном положении не поддержали блогера. Однако нашлись и те, кому все-таки стало жалко Даню. Среди них жена известного футболиста и бизнесвумен Мария Погребняк. Она призналась, что сочувствует тиктокеру и считает, что он совершил большую ошибку. По ее словам, Милохину изначально не следовало уезжать из России, и тогда сейчас бы ему не приходилось собирать свою жизнь по кусочкам.

«Советую Дане не терять себя, продолжать развиваться как музыканту. Жалко, что он не остался в нашей замечательной стране. Если бы он остался здесь, то у него все было бы хорошо!» - поделилась Мария Погребняк в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Ранее стало известно, что Даня Милохин придумал новый способ заработать денег. Он предложил своим поклонникам купить постельное белье со своим изображением.