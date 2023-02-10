«Активность в сексуальной жизни»: 60-летняя жена Александра Малинина раскрыла секреты омоложения

Супруга известного исполнителя русских романсов постоянно получает комплименты в Сети по поводу своего внешнего вида. В 60 лет она может посоревноваться в красоте и ухоженности с 30-летними девушками. Сама Эмма Малинина признается, что никакой магией она не владеет, но определенные секреты все-таки есть.

Жена Александра Малинина уверена, что любая женщина может сохранить молодость, если будет следить за своим здоровьем. Важно соблюдать правильное питание, не подвергаться сильным стрессам и заниматься спортом. Эмма советует употреблять в пищу больше рыбы, овощей, фруктов, мяса птицы, бобов и орехов.

«Максимально снижайте потребление соли и сахара, а хлеб есть лучше только цельнозерновой. Практикуйте медитации, не держите обид, избавляйтесь от токсичных отношений, научитесь говорить «нет», - рассказала Малинина.

Также Эмма придерживается мнения, что молодость тела напрямую зависит от мышления человека. Как говорится, если думаешь, что ты не старый, то и будешь чувствовать себя на 20 лет. По словам супруги музыканта, очень важно жить активно, постоянно развиваться, учиться новому, и тогда мозг всегда будет молодым.

«Молодой мозг у того, кто живет с интересом и драйвом, постоянно развивается, учится чему-то новому, сохраняет активность в сексуальной жизни», - считает Эмма Малинина.

Большое значение в «омоложении» играют волосы, по мнению бизнесвумен. Она рассказала, что тщательно следит за здоровьем своих локонов и кожи головы. Супруга певца регулярно ухаживает за своими волосами: проверяет гормоны, если замечает выпадение, делает различные маски и уходы, а также ходит к профессиональным мастерам. Несколько раз в неделю Эмма использует скраб, а также делает массажи роллером для волос, чтобы улучшить кровообращение. Моет голову Малинина две-три ночи в два подхода, после чего наносит на кончики кератиновый спрей.

Ранее Эмма Малинина поделилась рассуждениями о любви после тридцатилетнего брака.