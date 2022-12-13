Подтяжка век, липосакция и пересадка волос: пластический хирург выдал тайны Киркорова

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров тщательно ухаживает за собой, но говорит, что ни разу не ложился под нож хирурга. Поклонники отмечают, что на лице 55-летнего певца нет ни морщинки. Специалист в сфере пластической хирургии Алексей Маляев рассказал, что артист делал со своим лицом.

Хирург считает, что Киркоров делал несколько пластических операций, в том числе эндоскопическую подтяжку лба. По его мнению, на ранних фото артиста видны нависшие брови и морщинки в области лба, а на свежих кадрах лоб идеально гладкий.

«Можно предположить, что была подтяжка. Нет наружных шрамов нигде в области видимых зон», — пояснил мужчина в беседе с 5-tv.ru.

Возможно, Киркорову сделали также пластику верхних и нижних век. Хирург говорит, что операция была проведена прекрасно.

«На ранних фото есть нависшие веки, мешки под глазами, есть морщинки под глазами. Сейчас ничего нет, очень естественно смотрится. Хотя Филипп Киркоров говорит, что никаких операций не выполнял», — отмечает врач.

Маляев предположил, что специалисты поработали не только над лицом знаменитости, но и над его фигурой. Киркоров часто жаловался на лишние килограммы, но говорил, что худеет сам. Доктор не исключает, что мужчине делали липосакцию. Также Алексей убежден, что Филипп вернул густую шевелюру с помощью операции по пересадке волос.

«Есть одна из фотографий, где у артиста отмечаются редкие волосы в средней зоне головы, следовательно, можно предположить, что была выполнена пересадка волос. Ведь на более поздних фотографиях видна густая шевелюра», – рассуждает специалист.

Хирург отметил, что все операции были выполнены очень грамотными специалистами.

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