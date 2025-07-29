«Подтяжка декольте, шеи, формирование четкого угла челюсти»: Дана Борисова решилась на новую пластику
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Телеведущая Дана Борисова решила сделать новую пластическую операцию. В 2024 году она уже ложилась под нож хирурга ради «лисьих глазок», но на этом она решила не останавливаться.
49-летняя Дана призналась, что отправится в клинику уже 1 августа. Ей должны будут сделать подтяжку. При этом, по ее словам, хирург не будет затрагивать верхнюю часть лица, которую она уже меняла.
«В пятницу я делаю операцию. Это подтяжка декольте, шеи, формирование четкого угла челюсти и удаление нижних брылей», - поделилась Дана.
Телеведущая надеется на хороший результат, так как давно доверяет свою внешность пластическим хирургам. Более того, она разрешает операции и своей 17-летней дочери. Борисова лично в этом году отвела наследницу к специалисту, чтобы переделать нос. Теперь же девочка задумывается о пластике груди.
В отличии от Даны, ее мама не поддерживает увлечение пластикой. Она считает, что внучке следует прекратить менять внешность в столь юном возрасте.
Ранее дочь Даны Борисовой рассказала о биполярном расстройстве.