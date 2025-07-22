«Нет сил встать»: 17-летняя дочь Даны Борисовой рассказала о своей болезни

Дочь Даны Борисовой Полина рассказала о бессилии из-за биполярного расстройства. 17-летняя девушка поделилась переживаниями в соцсетях.

Из-за побочных эффектов препаратов наследнице сложно даже выполнять простые повседневные действия.

«Когда я пью таблетки, нет сил даже с кровати встать; приходится бороться с собой, чтобы просто покушать или голову помыть, зато спокойно», — написала Полина.

Отказаться от медикаментов она не может — без них начинаются панические атаки и маниакальные состояния. Проблемы со здоровьем вынудили девушку вновь обратиться за помощью к специалистам.

Как ранее сообщала Полина, в мае 2024 года у нее диагностировали циклотимию — легкую форму биполярного расстройства. Это же заболевание есть и у ее матери.

«Я очень боялась идти к врачу, и каждый раз откладывала приём, но когда боль стала невыносимой (те, кто проходил через это, меня поймут) и попросту мешала мне жить, я все-таки решилась. Мне назначили препараты, довольно серьезные», — рассказывала она после госпитализации в начале июля.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова раскритиковала нового мужа Бородиной.