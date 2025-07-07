НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 июля 2025, 19:25
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«Подтянем дисциплину»: Дмитрий Тарасов предложил учинившему драку в «Кофемании» Федору Смолову заняться боксом

Дмитрий Тарасов предложил Федору Смолову помощь после драки в «Кофемании».
«Подтянем дисциплину»: Дмитрий Тарасов предложил учинившему драку в «Кофемании» Федору Смолову заняться боксом

© Starface.ru

Футболист Дмитрий Тарасов в соцсети прокомментировал недавнюю драку его коллеги по спортивному цеху Федора Смолова в «Кофемании». Полузащитник предложил товарищу посетить тренировки Международной ассоциации бокса.

Дело в том, что сейчас Дмитрий Тарасов дружит с президентом ассоциации Умаром Кремлевым, у которого тренируется и сам. Глава организации предложил Смолову присоединиться к занятиям.

«Ждем на тренировку, подтянем дисциплину, технику и чтоб силу применял на ринге», — написал Кремлев в соцсети.

Тарасов, в свою очередь, поддержал идею и заявил, что поможет Федору. При этом он заступился за футболиста, отметив, что спортсмен осознал свою ошибку.

Сам виновник инцидента в «Кофемании», к слову, уже принес извинения за случившееся перед теми, кто стал свидетелем драки. Кроме того, он признал, что такое поведение не приемлемо в цивилизованном обществе, но отметил, что в тот день столкнулся с нецензурной бранью и хамством.

Ранее мы писал о том, что Смолов начал драку в кафе якобы из-за неудачной попытки познакомиться с девушкой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ренат Таневский
Теги:
Федор Смолов
Дмитрий Тарасов
бокс
драка
футбол