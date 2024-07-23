«Обязательно спасут!»: Филипп Киркоров оказался в эпицентре урагана в Сочи

Певец Филипп Киркоров приехал в Сочи для съемок в фильме «Братья» с юмористом Денисом Дороховым и оказался в эпицентре урагана. Он рассказал о произошедшем в своем блоге.

«Слава Богу, все целы и живы. На нашу съемочную группу обрушилась стихия. Застряли в каньоне. Нашу локацию смыла бурная река за семь минут», — поделился артист с поклонниками.

Подписчики исполнителя хита поддержали его в комментариях и заверили, что его не оставят в беде, даже если случится потоп.

«Обязательно спасут!» - подбодрили Киркорова пользователи.

При этом среди подписчиков нашлись те, кто увидел в непогоде знаки свыше. Так, один из комментаторов предположил, что таким образом Киркорова наказали за судебные разбирательства с 70-летней Любовью Успенской.

Ранее Филипп выиграл суд против певицы, назвавшей его женоненавистником. Теперь Успенская должна выплатить Киркорову 280 тысяч рублей. Как выяснилось, артист не доволен обозначенной суммой.