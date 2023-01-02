Подтвердилось: внук Аллы Пугачевой воссоединился с женой

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков воссоединился с женой – Аленой Красновой. Пара вместе встретила Новый год в американском Беверли-Хиллз.

В подтверждение девушка выложила в соцсетях видео у лифта с Пресняковым. Оба были нарядно одеты: Алена выбрала для праздника короткое черное платье с блестками.

В публикации говорилось: «А у нас Новый год только начинается».

Напомним, Пресняков уехал из России в октябре, оставив жену на Родине. После этого заговорили о разладе в паре. Алена выкладывала в соцсетях, как отдыхает в России с подругами, а Никита – как посещает стриптиз-клубы.

В конце декабря 2022 года стало известно, что Пресняков и Краснова встретились на Гавайях.