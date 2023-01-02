09:41, 02 января 2023
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Подтвердилось: внук Аллы Пугачевой воссоединился с женой
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков воссоединился с женой – Аленой Красновой. Пара вместе встретила Новый год в американском Беверли-Хиллз.
В подтверждение девушка выложила в соцсетях видео у лифта с Пресняковым. Оба были нарядно одеты: Алена выбрала для праздника короткое черное платье с блестками.
В публикации говорилось: «А у нас Новый год только начинается».
Напомним, Пресняков уехал из России в октябре, оставив жену на Родине. После этого заговорили о разладе в паре. Алена выкладывала в соцсетях, как отдыхает в России с подругами, а Никита – как посещает стриптиз-клубы.
В конце декабря 2022 года стало известно, что Пресняков и Краснова встретились на Гавайях.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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