«Наконец-то вырвались!»: сбежавший внук Пугачевой увез жену из России

Уже прошло несколько месяцев с отъезда из России Никиты Преснякова. Он принял это решение в связи с проведением частичной мобилизации. Долгое время внук Примадонны отнекивался и заявлял, что все новости, появляющиеся о нем в СМИ, это лишь фейк. Но буквально спустя день после этого сообщения в Телеграм-канале Пресняков покинул страну. Правда, супруга его осталась в Москве.

Долгое время поклонники обсуждали разрыв в звездной паре. Никита в Америке ходил по стриптиз-барам, а Алена в России в выходные пила с подругами и с каждой новой фотосессией раздевалась все больше. Многие говорили, что она это делает на зло сбежавшему и оставившему ее одну мужу. Однако спустя несколько месяцев Пресняков, видимо, соскучился и предложил Красновой увидеться на «нейтральной» территории.

В личном блоге внук Пугачевой сообщил, что решил провести пару дней вместе с женой на Гавайях. «Наконец-то вырвались с женой отдохнуть на пару дней! В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант, как успеть перегрузиться во время работы. Я в этой красоте снимаю клип певице через пару дней, мы приехали на пару дней раньше, чтоб искать локации для съемок и все посмотреть заодно», - написал в новом посте Пресняков.

Уедет ли Алена обратно в Москву после этого мини-отпуска или отправится вместе с супругом в Америку – неизвестно. Происходящие в браке изменения и свои отношения пара предпочитает не комментировать, как и всю сложившуюся ситуацию с эмиграцией Никиты. Ясно лишь то, что слухи о разладе Преснякова и Красновой пока улягутся на небольшой промежуток времени.

Ранее мы публиковали видео Алены Красновой в новом сексуальном образе. Одежды на жене внука Пугачевой было минимум.