Подтвердились проблемы с легкими: Михаил Ефремов подал прошение об условно-досрочном освобождении

Документы об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова поступили в Алексеевский суд Белгородской области. Заседание, на котором рассмотрят прошение, состоится 24 марта.

Информацию о подаче прошения подтвердил адвокат осужденного артиста Юрий Падалко в беседе с 360.ru. Он заявил, что соответствующая информация уже появилась на сайте судебного органа.

Telegram-канал Mash сообщил, что у Ефремова наблюдаются проблемы с легкими. Вероятно, это стало одной из причин, по которой ему одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении. Пошатнувшееся здоровье актера обсудили на специализированной комиссии.

Ранее сообщалось, что в колонии у Михаила Ефремова обнаружили телефон. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал эту ситуацию. По его словам, это не исключает возможность освобождения артиста по УДО. Однако впоследствии новость о смартфоне назвали фейковой.