Подтвердили роман? Валиева отправилась на отдых с капитаном ЦСКА Нестеровым

Компания активно провела время в Италии: Камила прыгала в 2,5 оборота на площади и пробовала местное джелато (итальянский десерт – прим. «Страсти»). Однако романтических снимков пары опубликовано не было, но у поклонников не осталось сомнений, что Камила и Никита встречаются после их фотографий из путешествия.

Слухи о романе пары появились несколько месяцев назад. Выбор спортсменки многие не одобряют, так как считают, что у них с хоккеистом слишком большая разница в возрасте. Кроме того, мужчина уже был женат и расстался с бывшей, родившей ему детей, со скандалом.

Официальных заявлений ни от Камилы, ни от Никиты пока не было.

Напомним, в этом году спортсменка резко похудела. Камила показала стройную фигуру на отдыхе и восхитила поклонников.