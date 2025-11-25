Подтвердил развод? Алексей Герман-младший вышел в свет с новой женщиной

Режиссер Алексей Герман-младший появился на публике с незнакомкой. Личность женщины пока неизвестна, но поклонники считают, что она может быть новой возлюбленной кинематографиста. Об этом сообщает Woman.ru.

Слухи о том, что Алексей тайно расстался с женой Еленой Окопной, появились давно. Однако супруги информацию никак не комментировали. И пока фанаты ждали хоть какое-то заявление от режиссера, он неожиданно представил публике новую женщину. Со спутницей Герман-младший вышел в свет на кинопремии. Они вместе позировали фотографам, но не общались с прессой.

Отметим, что Алексей Герман-младший и Елена Окопная всегда считались одной из самых крепких пар в киноиндустрии. Им удавалось сохранять семью и при этом работать вместе. Хотя режиссер признавался, что сотрудничать с супругой бывает тяжело. По его словам, она очень требовательная и строгая. Он даже иногда побаивался художника-постановщика, когда она была за работой.

