«Все бывает у мужчин»: режиссер Алексей Герман-младший встал на защиту оскандалившегося Диброва
© Starface.ru
Режиссер Алексей Герман-младший защитил Диброва после видео с ширинкой. Об этом стало известно из соцсетей.
На днях в Сети распространилось видео с участием Дмитрия Диброва, на котором телеведущий выходит из машины с расстегнутой ширинкой. После этого он спешно улетел на Бали.
После публикации видео на него отреагировали множество коллег Диброва. Среди них оказался и режиссер Алексей Герман-младший. Он оправдал телеведущего.
«Вывалился у одного известного телеведущего, да и вывалился, очевидно, что лучше было бы застегнуть, но увлекся, забыл, всё бывает у мужчин на грани настигающего одиночества, старения, страхов, желания вернуть невозможное. Все мы люди», — заявил он.
Скандал вокруг видео Герман-младший назвал «коллективным импотентно-фригидным воем».
