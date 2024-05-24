«Подталкивать его я не буду»: Ольга Серябкина заявила, что ее сын может пойти по стопам матери

Певица Ольга Серябкина допустила, что ее сын захочет пойти в шоу-бизнес. Об этом сообщает Kp.ru.

В ноябре 2021 году у Ольги Серябкиной родился сын Лука. Сейчас мальчику два года, однако певица уже задумывается о будущей профессии ребенка.

На вопрос журналистов о том, как она отреагирует в случае, если ребенок пойдет по ее стопам, Серябкина ответила, что не будет противиться.

«Если мой ребенок действительно будет самостоятельно проявлять к этому интерес, я буду его в любом случае поддерживать. Но подталкивать его я не буду, потому что у меня мальчик», — рассказала она.

По словам певицы, в любом случае она не будет заставлять сына выбирать ту или иную профессию.

«Дело не том, что в шоу-бизнесе плохо или хорошо. Просто мне кажется, что сына не надо в принципе никаким образом подталкивать, говорить: „Сынок, тебе надо, вот обрати внимание!“. Я думаю, что он должен принимать решение сам», — добавила она.

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