«Хочу, чтобы была еще больше»: Ольга Серябкина заговорила о пополнении в семье

Певица Ольга Серябкина раскрыла, какой видит свою жизнь через 10 лет. В блиц-опросе шоу «Директ» на премии «ЖАРА Music Awards 2024» артистка призналась, что мечтает, чтобы ее семья стала «еще полнее». Об этом сообщает Super.ru.

13 мая в Москве состоялась VII Церемония вручения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards 2024». На мероприятии появилась и экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, которая приняла участие в блиц-опросе и рассказала, каким видит свое будущее.

Артистка заявила, что видит свою жизнь через 10 лет «счастливой» и «успешной», однако самое важное для нее заключается в другом.

«Я хочу, чтобы, самое главное, моя семья была полной и еще больше, еще полнее», — заявила Ольга Серябкина, тем самым намекнув на пополнение в семье в будущем.

Кроме того, певица рассказала о лучшем свидании в ее жизни. По словам знаменитости, самый запоминающийся вечер устроил ей ее супруг, бывший сотрудник лейбла MALFA Георгий Начкебия.

«Муж устроил мне свидание на крыше нашего дома. Там стоял аккуратно заправленный стол, еда из ресторана, шампанское. Это было просто, но так круто и так мило! На меня это произвело большое впечатление, и это, наверно, первое и единственное свидание, которое меня поразило», — поделилась экс-солистка SEREBRO.

Напомним, Ольга Серябкина вышла замуж за Георгия Начкебию в 2020 году. Спустя год у супругов родился сын Лука.

Ранее мы писали о том, что Ольга Серябкина призналась, что до 35 лет была одиночкой.