Подстриглась под мальчика: звезда «Уральских пельменей» Юля Михалкова обновила прическу

Бывшая участника шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова удивила фанатов резкой сменой имиджа: звезда экстремально коротко подстриглась.

Свою новую прическу Михалкова показала в социальных сетях. На опубликованной звездой фотографии видно, что длина ее волос уменьшилась многократно — теперь они даже не закрывают уши актрисы.

Метаморфозы Юли вызвали множество комментариев и пересуд. В основном фанаты не стали осуждать выбор актрисы и назвали стрижку «удачной». СМИ же гадают, что послужило причиной таких шоковых изменений во внешности. Одна из версий — подведение итогов старому периоду жизни и открытие ее новой страницы.

Так, за последнее время в жизни артистки произошло много перемен. Она покинула «Уральские пельмени» и занялась продюсерской деятельностью, а также добилась новых успехов на личном фронте — по Сети уже давно гуляют слухи о том, что Михалкова счастлива в отношениях с молодым бизнесменом.

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