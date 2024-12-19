Пышный воротник и открытая спина: Zivert появилась на премии «Вызов» в необычном платье
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Певица Zivert выступила на премии «Вызов» в ЦВЗ «Манеж» в необычном образе. Она выбрала светлое платье с пышным воротником и открытой спиной.
Появление артистки запечатлел корреспондент сайта «Страсти», который присутствовал на мероприятии.
Zivert исполнила одну медленную песню. Для выхода на сцену она предпочла платье с пышным верхом и низом. Волосы были убраны и заглажены, а на лице сделали естественный макияж.
В сентябре певица вернулась на сцену после перерыва из-за проблем со здоровьем. Она представила сольную программу и появилась в новом образе.
Волосы артистки оказались покрашены в цвет бургунди, хотя до этого она была брюнеткой. Неизвестно, был ли это парик или очередной эксперимент с внешностью. Певица не раз меняла прическу: от афрокудрей до короткой стрижки.