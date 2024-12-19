Пышный воротник и открытая спина: Zivert появилась на премии «Вызов» в необычном платье

Певица Zivert выступила на премии «Вызов» в ЦВЗ «Манеж» в необычном образе. Она выбрала светлое платье с пышным воротником и открытой спиной.

Появление артистки запечатлел корреспондент сайта «Страсти», который присутствовал на мероприятии.

Zivert исполнила одну медленную песню. Для выхода на сцену она предпочла платье с пышным верхом и низом. Волосы были убраны и заглажены, а на лице сделали естественный макияж.