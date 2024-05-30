«Подстраховался»: Сергей Лазарев оформил на себя квартиру, которую купил диско-бабушке

Диско-бабушка из Сыктывкара Лидия Уляшева стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Женщина не могла внятно отвечать на вопросы ведущей Леры Кудрявцевой, и к разговору подключилась волонтер Анита Бауэр. Выяснилось, что квартира, которую пенсионерке купил певец Сергей Лазарев, оформлена на него.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

По словам Бауэр, сначала жилье хотели снять, но арендодатели не соглашались сдавать недвижимость популярной пенсионерке. В итоге была куплена квартира на первом этаже, как хотела Уляшева.

«Всё у неё теперь есть, включая диван и телевизор», - поделилась волонтер.

Квартира оформлена на Лазарева, но бабушка может жить в ней сколько угодно. Узнав об этом, Кудрявцева подметила: «Молодец, Серёжа, подстраховался».

Напомним, пенсионерка с 2017 года посещала концерты разных артистов и танцевала под песни звезд. Лазарев восхитился поклонницей, разыскал и предложил помощь, так как бабушка жила в общежитии без удобств.