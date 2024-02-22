«Осталось прописать»: певец Сергей Лазарев купил квартиру «диско-бабушке»

Певец Сергей Лазарев сообщил, что выполнил обещание и купил квартиру «диско-бабушке» из Сыктывкара. По словам артиста, осталось только прописать женщину в новом жилье и найти социального работника для присмотра за ней.

Новостью о покупке квартиры Лазарев поделился в соцсетях.

«Сегодня Лидия Витальевна (наша «диско-бабушка» из Сыктывкара) заехала в отдельную квартиру, с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором — всё как она и мечтала», - рассказал исполнитель и призвал не переживать за ее жилищные условия.

Певец 10 дней искал подходящую квартиру с учетом пожеланий пенсионерки: играли роль район и этаж. В итоге удалось найти то, что «бабушке понравилось».

«Теперь осталось прописать бабушку в Сыктывкаре и выделить ей социального работника», - отметил певец и выразил надежду, что откликнутся соответствующие службы.

Лазарев попросил не хвалить его за то, что он «выполнил обещание», и попросил порадоваться за бабушку. Певец также выразил благодарность тем, кто участвовал в решении вопроса, включая своего директора.

Ранее сообщалось, что женщина, ставшая известной после танцев на концерте исполнителя, живет в скромных условиях. Она вынуждена снимать комнату в общежитии. Узнав об этом, Лазарев нашел контакты пенсионерки и объявил о решении помочь.