«Подстраховался»: исчезновение Александра Маслякова обрастает новыми деталями

Ведущий КВН Александр Масляков буквально пропал с экранов. В феврале 2022 года он сообщил о тяжелой болезни и появился только на одной игре в сентябре, да и то среди членов жюри. Стало известно, что сейчас происходит с 81-летним ведущим.

Напомним, год назад Масляков сообщал, что коронавирус «подкрадывается» к нему второй раз и «надо какое-то время посидеть дома». Ведущего стали заменять на Валдиса Пельша, актера Дмитрия Нагиева, шоумена Дмитрия Хрустаева.

Шеф-редактор КВН ТВ Ксения Корнева считает, что «Александр Васильевич просто подстраховался»: вести трехчасовую передачу в 81 год «очень непросто».

В пресс-службе «АМиК» заверили, что с Масляковым все в порядке, но каких-либо подробностей не привели.

Сын ведущего Александр раскрыл, чем занят Масляков-старший. Выяснилось, что готовится новый юмористический проект, который будут транслировать на ТНТ.

«Мы очень рады началу нашей совместной работы. Уверен, что общий проект будет интересен не только квнщикам, но и зрителям, разных возрастов», - сообщил он сайту kp.ru.

Поклонников успокоили такие новости: они считают, что если все внимание сконцентрировано на новом проекте, значит с Масляковым все в порядке. В противном случае сын бы сейчас заботился о папе.

В феврале этого года бывший участник КВН Денис Косяков сделал предположение, что Масляков больше не будет вести игру.