Подстерегает опасность: врачи не будут зашивать Костомарову рану
Лев Авербах объяснил решение врачей не зашивать Роману Костомарову руку.
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Врачи приняли решение не зашивать руку фигуристу Роману Костомарову на данный момент. Гендиректор частной скорой помощи Лев Авербах объяснил, с чем связан этот шаг.
«Рану не зашивают, чтобы смотреть, какой идет процесс», - заявил эксперт. В случае прекращения кровоснабжения гангрена может вернуться.
Врачи проводят манипуляции в виде очищения раны: ее промывают и поддерживают в стерильном состоянии, а также перевязывают, исключая вторичные инфекции и нагноения. Это делается при всех хирургических операциях.
По оценкам Авербаха, организм Костомарова хорошо борется, но опасности не исключены.
«Может и заново начаться какой-то септический шок», - сказал эксперт Пятому каналу.
Ранее стало известно, что Костомарову ампутировали не только обе стопы, но и голени, а также всю кисть руки. Другая рука «чернеет», но врачи пока ждут.