Подстерегает опасность: врачи не будут зашивать Костомарову рану

Врачи приняли решение не зашивать руку фигуристу Роману Костомарову на данный момент. Гендиректор частной скорой помощи Лев Авербах объяснил, с чем связан этот шаг.

«Рану не зашивают, чтобы смотреть, какой идет процесс», - заявил эксперт. В случае прекращения кровоснабжения гангрена может вернуться.

Врачи проводят манипуляции в виде очищения раны: ее промывают и поддерживают в стерильном состоянии, а также перевязывают, исключая вторичные инфекции и нагноения. Это делается при всех хирургических операциях.

По оценкам Авербаха, организм Костомарова хорошо борется, но опасности не исключены.

«Может и заново начаться какой-то септический шок», - сказал эксперт Пятому каналу.

Ранее стало известно, что Костомарову ампутировали не только обе стопы, но и голени, а также всю кисть руки. Другая рука «чернеет», но врачи пока ждут.