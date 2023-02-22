«Подставила доверие людей»: Егор Бероев выдвинул обвинения против Чулпан Хаматовой

Раньше актриса Чулпан Хаматова была одной из самых известных благотворительниц России. Она также являлась учредителем фонда «Подари жизнь». Однако уже больше года артистка живет в Латвии и обратно на Родину возвращаться не намерена. Ее эмиграция поставила ее коллег в затруднительное положение, и недавно молчание по этому поводу решил прервать Егор Бероев.

Директор фонда «Я есть!» заявил, что своими действиями Хаматова подставила всю систему благотворительности в России. Она предала доверие людей, и теперь деньги перестали поступать в организации.

«Она подставила доверие людей, доверие бизнеса к благотворительности. Нам просто перестали давать деньги, мы сейчас испытываем большие сложности», - заявил Егор Бероев в беседе с Пятым каналом.

Однако, несмотря на все те проблемы, что Чулпан принесла, артист считает, что нельзя ее наказывать. Он утверждает, что его коллега по цеху еще сама до конца не разобралась в себе и в тех последствиях, к которым привели ее действия.

К слову, сама Чулпан Хаматова уже не раз давала понять, что сильно страдает в эмиграции. Недавно она со слезами на глазах заявила, что больше не хочет быть публичным человеком. Актриса вспомнила свое студенчество и призналась, что лучше бы стала работать по профессии бухгалтером, а не пошла в кино и театр.