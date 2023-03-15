Подставила Бабкина: вернувшуюся в Россию Леру Кудрявцеву ликвидировали с телевидения

Семь лет подряд в эфир телеканала НТВ выходил проект «Секрет на миллион», который вела Лера Кудрявцева. За это время в ее студии побывали многие звезды российского шоу-бизнеса. Они и плакали, и смеялись, и рассказывали на всю страну самые личные и сокровенные тайны. Однако, по всей видимости, зрители больше не смогут наслаждаться программой, так как она неожиданным образом пропала из сетки телевещания.

Примечательно, что шоу стабильно всегда показывало высокие рейтинги, да и плохих отзывов о нем в Сети практически не найти. Также Лера Кудрявцева только недавно вернулась из отпуска и вновь приступила к работе, поэтому явных причин для закрытия «Секрета на миллион» нет. Однако телепрограмма на следующую неделю доказывает – проект действительно поставлен на паузу, а вместо него зрители теперь будут смотреть «Страну талантов», ведущей которого является Надежда Бабкина.

К слову, экс-участница «Модного приговора» в последнее время всерьез взялась за свою телекарьеру. После заморозки шоу о стиле на Первом канале она нашла новую работу, но уже на НТВ. Теперь она задействована в «Модный vs Народный», «Страна талантов», а также на подходе «Прошу, прости». В Сети многие пользователи не довольны таким раскладом событий и требуют, чтобы шоу Леры вернули в эфир. Однако ни Кудрявцева, ни сам НТВ пока никак не комментируют заморозку «Секрета на миллион».

Напомним, что последней гостьей проекта на данный момент стала поэтесса Лариса Рубальская. В эфире она призналась в том, о чем всю жизнь горько сожалела.