«Завидовала и плакала»: Лариса Рубальская рассказала, почему полжизни мучилась от горя

Писательница актриса и поэтесса Лариса Рубальская была замужем лишь однажды.

Её муж, Давид Иосифович Розенблат, скончался от инсульта в 2009-м году.

Потери дались артистке непросто, однако Рубальская смогла сохранить самообладание и в свои 77 лет продолжает участвовать в светских и культурных мероприятиях, ведёт социальные сети и активно пользуется интернетом.

При этом автор и исполнительница трогательной песни «Доченька» так и не смогла завести детей.

«Так получается, что не получается. Я говорила, что, видимо, что-то в моем организме не дает возможности родить, и это очень больно и грустно, и всё. Кроме того, было острое чувство зависти, что я не могу стать мамой», – рассказала Лариса Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Помогли одинокой женщине справиться с депрессией внезапное пополнение в семье у её племянницы Светы.

Увидев, что у той появились дети, Рубальская уговорила родственницу считать их за своих внуков.

Сегодня поэтесса живет со своей собачкой и изо-всех сил старается не падать духом.

Светлана часто приезжают в гости и каждый раз привозит детишек поиграть.