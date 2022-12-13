Подсидели свои же: почему Александр Гордон пропал из шоу Первого канала

Интеллигентный телеведущий Александр Гордон уже долгое время не появляется в шоу Первого канала «Время покажет». И никто так и не пояснил за несколько недель, куда он исчез с экранов страны.

Последние выпуски исторической рубрики «Время вспомнить» вел коллега Гордона Анатолий Кузичев. На федеральном канале замену никак не прокомментировали. Однако это и не понадобилось, так как ведущего тоже быстро сняли с должности.

После того, как Кузичева убрали, историческая рубрика в популярном политическом проекте перестала существовать в принципе. Уже около двух недель ее нет в эфире. И тут тяжело сказать, с чем связано такое решение Первого канала, и вернется ли в ближайшее время Гордон к сотрудничеству с ним.

Напомним, что ранее на том же федеральном телеканале заменили ведущего в другой популярной программе «Сегодня вечером». После эмиграции Максима Галкина ее стал вести Николай Цискаридзе, из-за которого проект претерпел большие изменения. Артист решил публично высказаться на этот счет и объяснить, почему не берет пример со своего предшественника.