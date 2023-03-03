Подсидел и выгнал: раскрыта подноготная дружбы Преснякова и Агутина

3 марта на экранах россиян появится шоу, которое уже давно полюбилось публике. Речь идет про 11 сезон «Голоса». На этот раз музыкальная передача претерпела серьезные изменения: не будет бессменного ведущего Нагиева и привычного звездного состава жюри. В новом сезоне в кресле наставника дебютирует Владимир Пресняков. Журналисты из «КП» связались с артистом и узнали, почему он решил попробовать себя в новой роли.

Известно, что возлюбленный Подольской и Леонид Агутин — давние друзья. Кроме того, раньше супруг Варум и сам был членом жюри, но в одиннадцатом «Голосе» его появления ждать не стоит. Пресняков с юмором прокомментировал ситуацию.

«Я подсиживал Леню 10 лет. Подсыпал ему в чай всякие порошочки, и вот, наконец, получилось. Я его подсидел», — высказался с иронией Владимир.

Несмотря на то, что музыкант играючи прокомментировал свое появление в шоу, он добавил: «Голос» для него не просто шоу, а «важный этап жизни».

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