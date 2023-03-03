«Ламборгини»: Владимир Пресняков спасает брак и задаривает Подольскую дорогими вещами

Совсем скоро наступит 8 марта, праздник, который женщины ожидают с особым трепетом. В этот день мужчины не обделяют своих избранниц вниманием и устраивают им роскошные сюрпризы. Владимир Пресняков и Наталья Подольская для многих являются образцовой парой, вот почему журналисты Пятого канала связались с музыкантом и узнали, чем он собирается обрадовать супругу.

Знаменитости состоят в браке почти 20 лет, но, несмотря на это, их чувства до сих пор не угасли. Все дело в том, что артисты «не перестают удивлять друг друга».

В беседе с сотрудниками телеканала Владимир рассказал: на 23 февраля Подольская подарила ему традиционный комплект для мужчин — бритву и носки. По мнению Преснякова, его сюрприз должен стать хорошей «альтернативой».

«Альтернативой будет подарить ей машину, наверное, марки Ламборгини. Подарок выбирал я», — высказался певец.

Также артист добавил: отношения — это серьезная работа, вот почему необходимо постоянно находить то, «что движет любовь».

Ранее Валерия дала откровенное интервью, в котором призналась, уводила она Пригожина из семьи или нет. Знаменитость детально восстановила хронологию ее взаимоотношений с известным продюсером и его экс-супругой. Подробности читайте в этой статье.