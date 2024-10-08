«С годами это становится работой»: Стас Пьеха рассказал, как карьера заняла место любви в сердце

Певец Стас Пьеха посетил премьеру фильма-мюзикла «Стоп, ночь» по мотивам песен A`Studio. На красной дорожке он ответил на вопросы журналистов об отношениях и карьере. Оказалось, что артист между двумя этими вариантами выбирает второе, передает корреспондент сайта «Страсти».

Пьеха заявил, что любовь забирает энергию, которую можно было бы направить в творчество. По его словам, даже если это чувство и может вдохновлять, то только со стороны. Сам Стас больше не подходит к отношениям с точки зрения получения новых ощущений.

«На самом деле с годами это становится работой. То есть это не то, что вдохновился, выросла муза и пошел. Нет. Ты садишься, и это кропотливый труд. Ты пишешь, чтобы не забыть, как это писать, и все», — поделился Стас.