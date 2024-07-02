«Подружись с врагами мужа»: психолог Вероника Степанова публично дала совет Алсу после скандала с разводом

Недавно певица Алсу оказалась в центре скандала после заявления о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Ситуация вокруг разрыва супругов накалилась после того, как выяснилось, что разлучницей пары стала Анастасия Решетова. Накануне сама артистка неожиданно намекнула на скорые перемены в жизни после развода, и к ней публично обратилась психолог Вероника Степанова.

Сначала Алсу никак не комментировала слухи о том, что предполагаемой любовницей ее мужа была Анастасия Решетова, однако недавно прервала молчание. Певица подтвердила слухи и открыто назвала модель «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Накануне в новом посте Алсу намекнула на грядущие перемены в жизни после расставания с бизнесменом. Артистка опубликовала видео со своей новой песней «Я учусь не бояться», которая, как предполагают, посвящена разводу, и оставила интригующую подпись.

«В каждом конце есть новое начало», — заявила Алсу.

Известный психолог Вероника Степанова не оставила без внимания публикацию знаменитости и публично обратилась к ней, предложив ей сосредоточиться на построении новых отношений и «подружиться с врагами мужа».

«Алсу, переключись с Решетовой на достойного мужчину и подружись с врагами своего мужа», — написала психолог под постом певицы.

Некоторые пользователи Сети согласились с Вероникой Степановой, отметив, что она «дает только реальные дельные советы», а кто-то считает, что Алсу поступает правильно, вынося на публику личные переживания и эмоции, и не понимают, «зачем дружить с дешевками». Сама же артистка пока никак не реагировала на высказывание психолога.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая этого года певица подала на развод. Причина разрыва не разглашается, но, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял артистке и супруги уже давно не жили вместе.

Ранее сообщалось о том, что жена комика Гарика Мартиросяна Жанна восхищена поведением Алсу после развода.