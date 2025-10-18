«Подруги так не поступают!»: Наталья Сенчукова публично подставила Леру Кудрявцеву и нарвалась на критику

Певица Наталья Сенчукова публично подставила подругу Леру Кудрявцеву. В личном блоге жена Виктора Рыбина поделилась свежим кадром с телеведущей без обработки, за что на нее обрушилась критика в Сети.

25 октября Наталье Сенчуковой исполнится 55 лет, и на НТВ готовится к выходу новый выпуск программы «Секрет на миллион», посвященный певице. Артистка опубликовала в соцсети фото со съемок, на котором позировала с мужем и Лерой Кудрявцевой. Однако снимок вызвал бурные обсуждения в Сети из-за внешности 54-летней телеведущей. Певица выставила подругу в не самом удачном виде - без фотошопа и фильтров, за что ее раскритиковали подписчики.

«Подруги так не поступают!», «Постарела Лера… без обработки это прям заметно очень», «Привыкли мы к фотошопу, но без него Кудрявцева действительно выглядит по-другому», - высказались пользователи Сети.

При этом некоторые вступились за Леру Кудрявцеву, отметив, что она достойно выглядит для своего возраста: «А кто вообще молодеет? Хорошо она выглядит для своих лет».

Ранее мы писали о том, что в Сети обсуждают схожесть Леры Кудрявцевой со свекровью, которая старше нее на 4 года: «Заменил маму на маму».