22-летняя жена Александра Петрова высказалась о внезапной свадьбе с актером. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог Виктории Петровой.

Александр удивил поклонников, сообщив внезапную новость. Как оказалось, актер — больше не холостяк. Правда, его супругой стала не Стася Милославская, с которой он встречался несколько лет. Избранницей артиста оказалась 22-летняя Виктория Петрова, далекая от шоу-бизнеса. Супруги случайно познакомились на улице и спустя несколько встреч отправились в ЗАГС.

Петров не скрывает своего счастья. В личном блоге он поделился снимками с женой и признался ей в любви. Виктория последовала примеру Александра и тоже посвятила ему трогательный пост. «Будьте настоящими, верьте в любовь. Муж!» — лаконично высказалась Петрова.

Оказалось, что свадьба Александра стала неожиданностью и для его друзей. Вот почему он попросил у них прощения, заявив, что не успел им об этом рассказать.

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