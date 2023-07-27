«Подругами никогда не были и не стали»: Алла Пугачева решила не идти на фестиваль Вайкуле

Певица Алла Пугачева не пойдет на фестиваль артистки Лаймы Вайкуле, несмотря на то, что как раз находится в Юрмале. Об этом заявили хорошо знающие Примадонну люди.

«Она не обязана появляться в зале. И, надо думать, не появится», - рассказали изданию mk.ru источники.

В окружении Пугачевой считают, что она не будет объяснять свое отсутствие на мероприятии, а в разговоре с Вайкуле сошлется на нездоровье. По их мнению, фестиваль «явно носит вражеский характер», ведь латвийская певица объявила о планах передать часть вырученных средств Украине.

«Она хорошо разбирается в людях и знает цену той же Лайме. Поэтому в тот капкан, который Вайкуле расставила, Пугачева, будьте уверены, не попадет», - считают неназванные источники.

По мнению собеседников издания, Вайкуле и Пугачева долго «приятельствовали» и хорошо проводили время, «но подругами не разлей вода никогда не были. И не стали». Они отметили, что Вайкуле дружит по-европейски: без жертв, рисков и с собственным интересом. Пугачева же способна на большую жертву, но Вайкуле «по-русски дружить не умеет».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как по просьбе Пугачевой отменили выступление певицы Валерии на открытии «Фабрики звезд-5».