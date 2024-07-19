«Подругами мы никогда не были»: Маргарита Суханкина раскрыла детали скандала с Гулькиной

Певица Маргарита Суханкина раскрыла подробности скандала с коллегой Натальей Гулькиной. Она отметила, что, если соберется, то подаст к артистке встречный иск с «более высокими требованиями».

В интервью порталу WomanHit.ru Суханкина заявила, что не была подругой Наталье. По ее словам, они были только коллегами, но хорошего общения у них никогда не было.

«Подругами мы никогда не были. И к подругам у меня, скажем так, совсем другие требования. И более того, мы очень разные. У нас разные приоритеты, мировоззрения. Очень-очень все разное», — поделилась Маргарита.

В суде Гулькина требует выплаты 6-ти миллионов рублей. Пока Суханкина встречным иском не ответила, но призналась, что может это сделать. По ее словам, у нее есть доказательства того, что Наталья переворачивала факты, и все ее заявления — это фантазии.

«Боюсь, что если я соберусь, то мой иск будет с более высокими требованиями, скажем так — и финансовыми, и моральными», — отметила певица.

Суханкина считает, что разбирательства с Гулькиной, — это не повод для разговоров. Она рассказала, что у нее много других дел. Поэтому она даже не знает, кто из ее коллег какую сторону поддерживает.

Напомним, что изначально скандал разгорелся из-за интервью, в котором Суханкина назвала коллегу «слабой на передок».

Ранее Маргарита Суханкина раскритиковала вокальные данные солистки «Миража» Екатерины Болдышевой.