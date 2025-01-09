Подруга Воробьева раскрыла состояние находящегося в охваченном огнем Лос-Анджелесе певца

Подруга Алексея Воробьева, актриса Ирина Безрукова рассказала о состоянии находящегося в охваченном огнем Лос-Анджелесе певца. Об этом пишет издание «Абзац».

«Сейчас горит не тот район. Не тот, в котором Леша живет. Он сейчас практически ни с кем не общается, у него нет времени. Я только сейчас узнала про его эвакуацию. Это все ужасно и грустно», - поделилась Безрукова.

Артистка также добавила, что ей жаль всех россиян, которые в настоящий момент находятся в Лос-Анджелесе.

Пожары называют одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Другой крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена, он угрожает безопасности порядка 13 тысяч зданий. По информации СМИ, пожар угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул» и другим.

Ранее Алексей Воробьев рассказал, что бессмысленно пытаться сохранить имущество в Лос-Анджелесе.