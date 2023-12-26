Подруга Виктории Бони Ирина Рони перевела мошенникам 500 тысяч рублей

Аферисты развели телеведущую Ирину Рони на полмиллиона рублей от лица ее подруги, блогерши Виктории Бони. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, накануне Рони получила странное сообщение от «подруги». В нем представившиеся Боней мошенники попросили срочно одолжить 500 тысяч рублей и отметили, что решается вопрос жизни и смерти.

Телеведущая сильно испугалась и перевела средства по указанным реквизитам. Сразу после перевода собеседник удалил переписку, а Рони осознала, что стала жертвой аферистов, и написала заявление в полицию.

Ранее Виктория Боня заявила, что планирует вновь забеременеть. Знаменитость также отметила, что собирается поработать с американским миллиардером Илоном Маском и пообщаться с лидерами стран «Большой семерки».