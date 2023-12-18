«Еще двоих хочу»: Виктория Боня рассказала о планах вновь стать матерью
Телеведущая Виктория Боня заявила, что планирует вновь забеременеть.
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Телеведущая и блогер Виктория Боня планирует завести еще нескольких детей. Об этом она рассказала в интервью экс-гимнастке Ляйсан Утяшевой на YouTube.
По словам звезды, в обозримом будущем она планирует реализовать целый ряд идей и планов. Так, телеведущая намерена поработать с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском над новым футуристичным проектом. При этом детали сотрудничества с бизнесменом знаменитость раскрывать не стала.
Помимо этого, Боня собирается пообщаться с лидерами стран «Большой семерки», став самой влиятельной женщиной на планете. Артистка также планирует продолжать развивать свой бизнес и создать ряд образовательных кинолент или мультфильмов.
Вдобавок в планах у телеведущей покупка 77-метровой яхты и рождение еще двух детей.
«Еще двоих хочу - мальчика и девочку, можно мальчика и мальчика», - уточнила Боня.
Ранее Виктория Боня заявила, что ее мама видела певца Майкла Джексона после смерти в Монако.