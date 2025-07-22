Подруга Полины Дибровой раскрыла правду, разводится ли ведущий с женой

Подруга Полины Дибровой Алена Кравец раскрыла правду, разводится ли известный ведущий с молодой женой. Светская львица посмеялась над домыслами о расставании и заявила, что «у них все хорошо».

Комментарий Кравец приводит Teleprogramma.org.

Слухи о расставании появились после того, как телеведущий пропустил вечеринку в честь 36-летия Дибровой. Новых совместных фото с мужем в аккаунте Полины в соцсетях тоже нет. Да и сама супруга ведущего намекала в публикациях на проблемы в семье.

Кравец объяснила отсутствие 65-летнего Диброва на дне рождения жены чрезмерной занятостью.

«Просто Дмитрий был занят на работе. Надо же кормить большую семью», - сказала певица.

Кравец добавила, что супруги «не расстаются», и призвала всех завистников чужому счастью «выдохнуть».

Напомним, Дмитрий и Полина поженились в 2009 году. Между супругами большая разница в возрасте – почти 30 лет. Несмотря на это, пара смогла построить гармоничную семью и родить троих сыновей.

Ранее сообщалось, что Диброва отметила день рождения с мужем и детьми в ресторане после новостей о расставании.