«Год он в коляске»: певица Теона Контридзе впервые рассказала о болезни мужа

Певица Теона Контридзе рассказала о болезни мужа. У Николая Клопова выявили рассеянный склероз, и год он передвигается в инвалидной коляске.

Подробностями артистка поделилась в соцсетях. О болезни стало известно в их годовщину свадьбы.

«И вот пять лет назад моему принцу диагностировали рассеянный склероз. Год он у меня в коляске…», - поделилась исполнительница.

Она рассказала, что повенчалась с мужем в 2008 году в Тбилиси. Пара 16 лет вместе и до сих пор достойно справляется со своей «драмой».

«Наша любовь победила тогда, побеждает сейчас и победит всегда», — написала 47-летняя певица и назвала мужа своим «бриллиантом».

Ранее актриса из «Звездных войн» Дейзи Ридли рассказала о своей болезни. Из-за нее знаменитость вынуждена отказаться от продуктов с глютеном.