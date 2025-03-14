Подруга Либерж Кпадону спустя год объяснила веселье друзей на ее похоронах

Спустя год после смерти Либерж Кпадону ее подруга Мария Кохно оправдалась за веселье на ее похоронах. В эфире шоу «Пусть говорят» девушка заявила, что друзья звезды «Дома-2» таким образом хотели поддержать родных покойной.

В апреле 2024 года состоялось прощание с Либерж Кпадону, которая, по словам соседки по квартире, осталась совсем одна. На похоронах при этом были ее друзья и участники популярного проекта о построении любви. Тогда они оказались в центре скандала из-за улыбок и селфи в катафалке.

Под этими снимками в соцсетях люди в ужасе писали: «Спасибо хоть шампанское не открыли в кадре», «Дима зовется другом Либерж. И вот заселфился в катафалке рядом с гробом. И поставил геотег ''крематорий''».

Мария вспомнила об этом и объяснила, что таким образом знакомые хотели поддержать родителей Кпадону. Они улыбались на фото якобы из-за уважения к памяти Либерж.

Также друзей покойной критиковали из-за того, что они были равнодушны к женщине. Напомним, что тело Либерж было найдено лишь спустя 40 дней после смерти. Это говорило об одиночестве в конце жизни.

«Когда соседи говорят, что мы не забили тревогу… Ну извините! Мы, когда хоронили Либерж, мы просто стоять рядом не могли! Мы теряли сознание! Неужели это нельзя было почувствовать?!» — высказалась подруга.

Напомним, что Кпадону готовилась к операции — у нее обнаружили новообразование в легком, кроме того, она болела туберкулезом.

Ранее мы писали о том, что была раскрыта судьба личного имущества покойной звезды «Дома-2» Либерж Кпадону.