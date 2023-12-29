Перечислила в казну около 500 миллионов рублей: дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекратили

Уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогера Лерчек было прекращено. Об этом стало известно от адвоката Валерии Чекалиной.

Защитник знаменитости поделился информацией с РИА Новости. Он заявил, что Следственный комитет принял решение завершить расследование в отношении семьи Чекалиных по факту неуплаты налогов.

Всего против супругов были возбуждены два уголовных дела. Одно из них — по факту отмывания средств на сумму более 130 миллионов рублей. По версии следствия, Чекалины купили на них доллары. Второе — по факту уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей.

В конце ноября со счетов Лерчек был снят арест. После этого она погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени. В казну попало около 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская подала в суд на налоговую службу. Она потребовала снизить сумму долга.