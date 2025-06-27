Подруга Киркорова раскрыла гонорары Леры Кудрявцевой

Катя Гусева заявила, что Лера Кудрявцева получает 2−3 млн рублей за корпоративы. Об этом сообщает Ura.ru.

Близкая подруга Филиппа Киркорова, диджей Катя Гусева, рассказала о заработках Леры Кудрявцевой. По ее словам, знаменитость часто зовут на мероприятия — она является одной из самых востребованных ведущих.

«У нее и самый высокий гонорар среди девушек-ведущих. Я думаю, что она получает от 20 до 30 тысяч долларов за выход [от 2 до 3 миллионов рублей, — прим. ред.]», — рассказала Гусева.

Диджей добавила, что заказчики любят Кудрявцеву за ее неприхотливость и качественно выполненную работу.

Сама Гусева также заявляет, что ее часто зовут на мероприятия в качестве ведущей.

«Я всегда готова на 200 процентов. Заказчики знают: я не подвожу никогда. На площадку всегда подхожу подготовленной», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дворцов назвал Кадышеву с гонораром 20 млн рублей новой Примадонной.