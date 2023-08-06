Подруга Ирины Мирошниченко о ее наследстве: «Посторонних людей рядом не было»

После смерти 81-летней Ирины Мирошниченко сразу заговорили о наследстве. Актриса имеет две квартиры в центре Москвы и, вероятно, счета в банках.

Близкая подруга знаменитости Татьяна Бронзова поделилась своими догадками. Писательница уверена, что споров из-за наследства не будет, даже если актриса не оставила завещание.

По ее словам, оставлять завещание могло быть плохим знаком. Кроме того, Мирошниченко никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем.

К тому же, окружение у артистки было достойным, пишет kp.ru.

«Наследственные вопросы будут решены тихо, без скандалов. Рядом с Ириной Петровной посторонних людей не было», — заключила Бронзова.

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