Подруга Грачевского рассказала, что он отшучивался на вопросы о внебрачном сыне. Об этом сообщает News.ru.

Долгое время вокруг Бориса Грачевского ходили слухи — мол, он является отцом некоего Максима Красикова. Мужчина заявлял, что его мать познакомилась с Грачевским во время работы в детском лагере «Орленок». Режиссер при жизни не комментировал эти слухи.

Однако после смерти Бориса Грачевского, в СМИ вновь начали появляться свидетельства того, что он является отцом Максима. На этот раз о внебрачном ребенке заговорила подруга режиссера Лариса Преториус.

«Он работал во ВГИКе и одновременно учился на заочном — на юридическом факультете. От театрального вуза до киностудии Горького, где базировался „Ералаш“, пять минут ходьбы. Но Максим почему-то так и не решился зайти к отцу познакомиться. А сам Боря отшучивался, когда я пыталась поговорить с ним о сыне», — рассказала она.

По словам Преториус, в последнем разговоре с ней Грачевский рассказал, что Максим не его сын. Якобы, ему об этом рассказала мать ребенка. Впрочем, подруга режиссера уверена, что это могло вырваться из уст женщины на эмоциях.

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