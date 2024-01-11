Дочь Бориса Грачевского стала соучредительницей «Ералаша»

Старшая дочь Бориса Грачевского Ксения стала соучредительницей «Ералаша» в двух юридических компаниях. Сейчас ей принадлежит 12,5% в них от общей доли.

Вокруг киножурнала уже несколько лет продолжаются судебные баталии. 50% доли в компании получил компаньон Грачевского Аркадий Григорян, который провел некую сделку по бумагам. Вдова кинорежиссера Екатерина Белоцерковская пыталась доказать в суде, что ее покойный муж не знал о махинациях Григорян, но фемида встала на сторону противника женщины.

Однако, по данным Telegram-канала «Звездач», дочь Грачевского Ксения стала соучредительницей киножурнала — теперь она владеет 12,5% от общей доли в ООО «Ералаш» и столько же в ООО «Продюсерский Центр Ералаш».

Ранее мы писали, что с вдовы и дочери художественного руководителя киножурнала «Ералаш» потребовали взыскать 11 млн рублей. Соответствующий иск зарегистрирован Мещанским судом Москвы. Подробности читайте в этой статье.