Госпитализированная в Минске с пневмонией Лера Кудрявцева летит в Москву

Ведущая Лера Кудрявцева летит в Москву. Известно, что знаменитость выписали после госпитализации с пневмонией в Минске.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, состояние у ведущей стабильное, без температуры. Воспаление легких до конца не прошло – Кудрявцева будет долечиваться дома.

Отмечается, что ведущая заболела в Москве перед поездкой на «Песню года» в Белоруссию. В Минске ей стало настолько плохо, что понадобилась госпитализация. На концерте ее заменили на Катю Гордон.

Она же делилась, что подруге очень плохо и Кудрявцева «еле держится». Певец Сергей Лазарев также сообщал, что его соведущей стало «совсем плохо», поднялась температура. Он желал ей скорейшего выздоровления.

Вместе с подругой Кудрявцева планировала исполнить на «Песне года» композицию «Дамы за 30», но не получилось. Спустя некоторое время ведущая вышла на связь и призвала не нагнетать ситуацию. Она сообщила, что находится под контролем и «все нормально».