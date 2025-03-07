Подруга Филиппа Киркорова расправилась с певцом в новом клипе

Певец Филипп Киркоров снялся в клипе своей подопечной – певицы Марго Овсянниковой. В клипе на композицию «Молодая Мадонна» он исполнил роль ученого.

Об этом пишет Kp.ru.

Режиссером клипа выступил Илья Учитель. Киркоров сыграл темноволосого мага.

У клипа грустный конец. В финале певица убивает учителя – она вырвала из груди артиста железное сердце.

Марго Овсянникова – бывшая участница шоу «Дом-2». Киркоров продюсирует артистку и появляется на красных дорожках.

Ранее сообщалось, что Киркоров вышел на одну сцену с певицей Кристиной Орбакайте. Они спели на еврейской свадьбе, которая состоялась в Нью-Йорке.