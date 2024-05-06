«От уголовной ответственности таким способом не уйти»: адвокат высказался о возможном банкротстве Блиновской
© Starface.ru
Блогер Елена Блиновская находится в СИЗО, где ожидает завершения расследования по уголовному делу. Ее обвиняют в неуплате налогов на почти миллиард рублей. Сайт «Страсти» решил выяснить, что будет, если королева марафонов решит избавиться от долгов и подать на банкротство. По словам адвоката Ильдара Мухаметзянова, подобный маневр никак не позволит ей уйти от ответственности.
В теории Блиновская сможет избавиться от огромного долга. Банкротство освободит Елену лишь от некоторых ограничений и арестов, налагаемых, например, в ходе исполнительного производства, отметил адвокат.
Кроме того, Мухаметзянов заявил, что в случае банкротства Блиновской все равно не удастся избежать ответственности по уголовной статье, а все ее имущество будет реализовано через торги.
От уголовной ответственности, которую ей вменяют, таким способом не уйти. К тому же процесс банкротства означает, что практически все ее имущество, за исключением того, на которое нельзя обратить взыскание, будет реализовано через торги. В этом случае суд также может обратить взыскание на совместно нажитое имущество супругов. И, кроме того, это не сиюминутный процесс, и банкротство даже физического лица может продолжаться два-три года, а то и больше.
Ильдар Мухаметзянов
адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее сообщалось, что налоговая служба ликвидировала компанию мужа Елены Блиновской. Алексей лишился производства по добыче руды.