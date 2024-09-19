Подруга актера Евгения Ткачука опровергла слухи о его многомиллионных доходах. Об этом сообщает aif.ru.

Балерина и актриса Татьяна Иваницкая прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о богатстве задержанного актера Евгения Ткачука. Якобы, его конно-драматический театр «ВелесО» приносит ему большие доходы. По словам коллеги актера, она удивлена подобными публикациями в прессе.

«Никто не стал вникать в действительность. А вы съездите и поговорите непосредственно с теми, кто там работает. Несколько лет назад деньги на жизнедеятельность и на сцены собирались через краудфандинг. Был грант. Были спонсоры. И почему ни одно СМИ сейчас не написало, сколько Женя тратил на благотворительность?» — задалась вопросом она.

Иваницкая назвала рассуждения о многомиллионных доходах Ткачука абсурдными.

Напомним, Евгения Ткачука подозревают в контрабанде и хранении наркотических веществ. Его задержали 15 сентября в аэропорту Пулково.

Ранее мы писали о том, как актер «Короля и шута» Ткачук будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.