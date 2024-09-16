«Сможет работать и сниматься»: как актер «Короля и шута» Ткачук будет дожидаться суда под подпиской о невыезде

Актера из сериала «Король и шут» Евгений Ткачука накануне задержали полицейские. При досмотре в аэропорту Пулково у него обнаружили наркотические вещества. В отношении знаменитости возбудили два уголовных дела, однако арестовывать фигуранта не стали — его отпустили. Сайт «Страсти» решил узнать, на что опирался суд, когда принимал это решение, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову. Также он рассказал, что актер сможет делать под подпиской о невыезде.

По словам эксперта, у суда есть ряд оснований для содержания задержанного под стражей. Однако, по всей видимости, Ткачук не попал ни под одно из них. Он не препятствует следствию, не пытается уничтожить следы и оказать давление на свидетелей и вряд ли будет уклоняться от проведения необходимых мероприятий и возобновлять преступную деятельность.