«Сможет работать и сниматься»: как актер «Короля и шута» Ткачук будет дожидаться суда под подпиской о невыезде
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Актера из сериала «Король и шут» Евгений Ткачука накануне задержали полицейские. При досмотре в аэропорту Пулково у него обнаружили наркотические вещества. В отношении знаменитости возбудили два уголовных дела, однако арестовывать фигуранта не стали — его отпустили. Сайт «Страсти» решил узнать, на что опирался суд, когда принимал это решение, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову. Также он рассказал, что актер сможет делать под подпиской о невыезде.
По словам эксперта, у суда есть ряд оснований для содержания задержанного под стражей. Однако, по всей видимости, Ткачук не попал ни под одно из них. Он не препятствует следствию, не пытается уничтожить следы и оказать давление на свидетелей и вряд ли будет уклоняться от проведения необходимых мероприятий и возобновлять преступную деятельность.
Конкретно в случае с Евгением суд не нашел обоснованных оснований для его изоляции от общества. Для актера это безусловно хорошо, поскольку он сможет по-прежнему работать и сниматься. Но подписка о невыезде все-таки накладывает ряд ограничений. Сейчас Евгений не вправе менять место жительства без разрешения суда и препятствовать судопроизводству. Помимо этого, он будет обязан явиться по вызову в суд.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее сообщалось, что актер Ткачук зарабатывает миллионы на необычном бизнесе. Он является основателем и художественным руководителем частного конно-драматического театра «ВелесО».